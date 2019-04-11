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      "Опозиційний блок" навмисно затягує розгляд мовного закону

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      У Верховній Раді продовжують розглядати закон про мову. Над ним депутати працюють вже третій тиждень. Найбільше затягує цю справу "Опозиційний блок", адже вони подали найбільшу кількість правок і кожну ставлять на підтвердження.

      За словами кореспондентка 24 каналу, "Опозиційний блок" подав найбільшу кількість правок і кожну ставлять на підтвердження.

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      Кожен депутат з "Опозиційного блоку", який подав свою правку, спершу розповідає про що вона, каже, що за неї треба голосувати й чому вона важлива. Після цього правку ставлять на голосування. Через це процес затягується.

      Однак народні депутати й самі не вірять в те, що 11 квітня вони зможуть ухвалити закон. Зазначили, що перенесуть вже на наступний пленарний тиждень, який буде після другого туру виборів.

      Сьогодні "Опозиційний блок" та представники коаліції свідомо затягують процес. На превеликий жаль неймовірно важливий закон поставили на виборчий період, аби розколоти суспільство. Без перебільшення закон про функціонування державної української мови став заручником виборчих процесів. Наскільки я проінформований, не раніше 22-23 квітня закон буде розглядатися загалом,
      – пояснив народний депутат Роман Семенуха.

      Таку ж інформацію підтвердили 24 каналу й депутати від "Блоку Петра Порошенка". 

      Що передбачає закон про мову?• Створення інституту уповноваженого із захисту державної мови та національної комісії зі стандартів державної мови.
      • Українською мовою мають спілкуватися всі державні службовці, а за невиконання закону їх штрафуватимуть.
      • Перед прийняттям на роботу чиновники мають скласти тест на знання української мови. Для тих, хто не знає мову на достатньому рівні, держава організовуватиме спеціальні навчання.
      • Клієнт визначає, якою мовою його обслуговувати. За порушення штраф може сягати до 10 тисячі гривень.
      • Всі публічні заходи мають відбуватись українською мовою.
      • Політична агітація, реклама, фільми та серіали мають транслюватись українською мовою.
      • Перша сторінка будь-якого електронного ЗМІ має бути українською мовою.

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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Опозиційний блок Блок Петра Порошенка Українська мова
      Джерело: 24 канал
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