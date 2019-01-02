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      "Оппозиционный блок" требует отмены дискриминационного решения ЦИК

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      "Оппозиционный блок"
      "Оппозиционный блок" / Фото из открытых источников

      Центральная избирательная комиссия ликвидировала все избирательные участки в Российской Федерации, лишив права голоса около трех миллионов украинских граждан, которые проживают там. Партия "Оппозиционный блок" требует отменить это решение Центральной избирательной комиссии и прекратить злоупотребления вокруг выборов.

      Об этом говорится в заявлении, размещенном на информационном ресурсе политической силы.

      "Обращаемся к международным организациям, которые ведут наблюдение за прозрачностью избирательного процесса, с просьбой дать свою оценку решению украинского Центризбиркома и вмешаться в сложившуюся вситуацию. В случае если ЦИК не отменит это свое решение, мы оставляем за собой право использовать все законные рычаги давления на власть, в том числе и обращения в суды", – говорится в заявлении.

      В "Оппозиционном блоке" считают символичным то, что день старта президентской избирательной кампании произошел практически в новогоднюю ночь. "Именно убийственная экономическая политика Петра Порошенко заставила миллионы украинцев покинуть страну в поисках заработка. Теперь он дает им понять, что их украинские паспорта больше ничего не значат, потому что их голоса на будущих выборах могут помешать ему продолжить пребывание у власти".

      Также оппозиционеры отмечают, что Центризбирком мотивировал свое решение обращением Министерства иностранных дел, но Конституция прямо запрещает органам власти дискриминировать граждан, ограничивать их права, и тем более принимать решения, которые противоречат Основному Закону.

      "Ни у ЦИК, ни у МИД нет полномочий лишать кого-либо избирательного права. Согласно законодательству, Центральная избирательная комиссия создана для организации избирательного процесса и реализации избирательного права граждан. А министерство иностранных дел – в том числе для защиты прав украинских граждан за рубежом. Таким образом действующая власть лишает права выбора многочисленную категорию "неугодных" граждан".

      В "Оппоблоке" считают, что сегодня речь идет о тех, кто проживают на территории РФ, а завтра "неугодными" и дискриминированными могут стать украинцы, живущие в странах ЕС, США, Канаде. Такой путь политики называют путем дискриминации и ограничения прав и свобод.

      "Участвуя в махинациях и фальсификациях результатов выборов в пользу действующего президента Петра Порошенко, государственные чиновники превышают служебные полномочия, злоупотребляют властью, выполняют преступные приказы и таким образом принимают участие в уголовных преступлениях против собственного народа. Более того, антиконституционные действия властей ставят под угрозу признание выборов на международном уровне", – подытожили в заявлении.

      Теги: Новости Украины ЦИК Оппозиционный блок
      Источник: 24 Канал
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