"Опозиційний блок" вимагає скасування дискримінаційного рішення ЦВК

Центральна виборча комісія ліквідувала всі виборчі дільниці в Російській Федерації, позбавивши права голосу близько трьох мільйонів українських громадян, які проживають там. Партія "Опозиційний блок" вимагає скасувати це рішення Центральної виборчої комісії і припинити зловживання навколо виборів.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на інформаційному ресурсі політичної сили.

"Звертаємося до міжнародних організацій, які ведуть спостереження за прозорістю виборчого процесу з проханням дати свою оцінку рішенням українського Центрвиборчкому і втрутитися в ситуацію, що склалася. У разі якщо ЦВК не скасує це своє рішення, ми залишаємо за собою право використовувати всі законні важелі тиску на владу, в тому числі і звернення до судів", – йдеться у заяві.

В "Опозиційному блоці" вважають символічним те, що день старту президентської виборчої кампанії відбувся практично в Новорічну ніч. "Саме вбивча економічна політика Петра Порошенка змусила мільйони українців покинути країну в пошуках заробітку. Тепер він дає їм зрозуміти, що їх українські паспорти більше нічого не значать, тому що їхні голоси на майбутніх виборах можуть перешкодити йому продовжити перебування при владі".

Так само опозиціонери відзначають, що Центрвиборчком мотивував своє рішення зверненням Міністерства закордонних справ, але Конституція прямо забороняє органам влади дискримінувати громадян, обмежувати їх права, і тим більше приймати рішення, які суперечать Основному Закону.

"Ні в ЦВК, ні у МЗС немає повноважень позбавляти кого-небудь виборчого права. Згідно законодавства, Центральна виборча комісія створена для організації виборчого процесу та реалізації виборчого права громадян. А міністерство закордонних справ – в тому числі для захисту прав українських громадян за кордоном. Таким чином діюча влада позбавляє права вибору численну категорію "неугодних" громадян".

В "Опоблоці" вважають, що сьогодні мова йде про тих, хто проживають на території РФ, а завтра "неугодними" й дискримінованими можуть стати українці, які живуть в країнах ЄС, США, Канаді. Такий шлях політики називають шляхом дискримінації і обмеження прав і свобод.

"Беручи участь в махінаціях і фальсифікаціях результатів виборів на користь чинного президента Петра Порошенка, державні чиновники перевищують службові повноваження, зловживають владою, виконують злочинні накази і таким чином беруть участь у кримінальних злочинах проти власного народу. Більш того, антиконституційні дії влади ставлять під загрозу визнання виборів на міжнародному рівні", – підсумували в заяві.