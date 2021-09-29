Судьи ВАКС вынесли приговор бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины Валерию Томиленко. Его обвиняли в растрате государственных денег.

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Оправдание фигурантов дела о растрате денег ДПЗК

По версии следствия, в 2015 году Томиленко растратил примерно 88 миллионов гривен госкорпорации, вступив в сговор с двумя директорами элеваторов.

Суд отметил, что прокуроры не смогли доказать вину Томиленко и директоров элеваторов Шквыри и Селюченко. Более того, коллегия судей постановила снять арест с квартир и авто обвиняемых, а также вернуть залог в размере 2,5 миллиона гривен. Таким образом всех троих оправдали.

В чем обвиняли Томиленко

Валерия Томиленко обвиняли в том, что он подписал соглашения о поставках кукурузы по полной предоплате. С Ракитнянским комбинатом договорились о 16,6 тысячи тонн зерна, а с Васильковхлебопродуктом — о 11,6 тонны. Фактически зерно отсутствовало, однако Томиленко указал перечислить комбинатам почти 50 миллионов и 38,5 миллиона гривен.

В июле 2016 года мужчину задержали, а 22 августа его арестовали с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен. На следующий день за Томиленко внесли залог, а на счета госпредприятия вернули 34 миллиона гривен.

30 сентября 2019 года Святошинский райсуд передал дело в ВАКС. 18 ноября прокурор САП огласил обвинительный акт.​

Текст сообщения Центра противодействия коррупции:

ВАКС оправдал фигурантов дела о растрате средств Государственной продовольственной зерновой корпорации.

Сегодня коллегия судей Антикорсуда одобрила приговор бывшему и. о. председателя Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Томиленко. Его обвиняли в растрате государственных средств.

По версии следствия, в 2015 году Томиленко совершил растрату около 88 млн грн госкорпорации в сговоре с двумя директорами элеваторов.

Суд отметил, что прокуроры не смогли доказать вину Томиленко и директоров элеваторов Шквыри и Селюченко. Кроме этого, коллегия судей постановила снять арест с квартир и авто обвиняемых, а также вернуть залог в размере 2,5 млн.

По версии следствия, Томиленко подписал соглашения о поставках кукурузы по полной предоплате. С Ракитнянским комбинатом договорились о 16,6 тыс. тонн зерна, а с Васильковхлебопродуктом — о 11,683 тонны. Фактически зерно отсутствовало, но Томиленко указал перечислить комбинатам почти 50 млн грн и 38,5 млн грн.

При этом, руководство ГПЗКУ декларировало получение прибыли по обоим договорам

26 июля 2016 года Томиленко задержали, а 22 августа его арестовали с возможностью внесения залога в 5 млн грн. На следующий день за Томиленко внесли залог, а на счета госпредприятия вернули 34 млн грн.

30 сентября 2019 года Святошинский райсуд передал дело в ВАКС. 18 ноября прокурор САП огласил обвинительный акт.

Сегодня Томиленко, Шквырю и Селюченко оправдали.