Прокуратура обжаловала приговор Васильковского районного суда. С помощью него оправдали бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

Офис генпрокурора настаивал на наказании для Пашинского в виде 7 лет тюрьмы. Апелляцию подали в Киевский апелляционный суд.

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Заметим, 18 марта Васильковский городской районный суд Киевской области оправдал Пашинского, которого подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу.

Экс-нардеп сразу заявил, что невиновен. К слову, в начале марта сам потерпевший отозвал иск.