Оправдательный приговор Пашинского обжаловали: просят 7 лет тюрьмы
Прокуратура обжаловала приговор Васильковского районного суда. С помощью него оправдали бывшего народного депутата Сергея Пашинского.
Источник:"Украинская правда"
Офис генпрокурора настаивал на наказании для Пашинского в виде 7 лет тюрьмы. Апелляцию подали в Киевский апелляционный суд.
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Заметим, 18 марта Васильковский городской районный суд Киевской области оправдал Пашинского, которого подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу.
Экс-нардеп сразу заявил, что невиновен. К слову, в начале марта сам потерпевший отозвал иск.
Дело Пашинского: что надо знать
- 31 декабря 2016 года на Киевщине между Химикусом и Пашинским вспыхнул конфликт.
- Начался спор, а затем политик достал свой незарегистрированный пистолет и выстрелил мужчине в ногу. Тот получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости.
- Пашинский уверял что Химикус ему угрожал.
- 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе. Нарушений якобы не нашли.
- Зато в ноябре 2018 года полиция вручила подозрение Химикусу в хулиганском нападении на Пашинского.
- В октябре 2019 года следователи Государственного бюро расследований сообщили экс-нардепу о подозрении.
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