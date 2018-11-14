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      Стрельба с участием Пашинского: полиция вручила подозрение мужчине, которого ранил нардеп

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      Химикусу вручили подозрение
      Химикусу вручили подозрение / Фото из открытых источников

      В среду утром, 14 ноября, правоохранители вручили уведомление о подозрении в хулиганстве Вячеславу Химикусу, которому 2 года назад прострелил ногу нардеп Сергей Пашинский.

      Об этом в Facebook написала адвокат Марина Паринова.

      "Подозрение она (полиция) вручила Химикусу: хулиганил, мол, нападал на нардепа, который проезжал мимо на "Мерседесе", от чего нардеп сильно пострадал", – написала адвокат.

      Читайте также: Против Пашинского возбудили уголовное дело за угрозу убийством

      Паринова отметила, что подозрение Химикусу вручили в его же доме без присутствия адвоката.

      Что характерно, причинение огнестрельного перелома безоружному прохожему для нардепа Пашинского не повлекло за собой никаких последствий, сидит в парламенте и принимает нам законы,
      – возмутилась юрист.

      Напомним, 31 декабря 2016 года в одном из сел Киевщины возник конфликт между нардепом Сергеем Пашинским и Вячеславом Химикусом, в результате чего депутат прострелил Химикусу ногу.

      В сентябре 2017 года Генпрокуратура составила на Химикуса админпротокол в связи с "хулиганством", а Пашинскому просто вернули его пистолет.

      В декабря 2017 года суд обязал ГПУ возобновить расследование дела о стрельбе Пашинского в Химикуса.

       

      КОНФЛИКТ МЕЖДУ ПАШИНСКИМ И ХИМИКУСОМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Криминальные новости Расследования Сергей Пашинский
      Источник: 24 канал
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