Стрельба с участием Пашинского: полиция вручила подозрение мужчине, которого ранил нардеп

В среду утром, 14 ноября, правоохранители вручили уведомление о подозрении в хулиганстве Вячеславу Химикусу, которому 2 года назад прострелил ногу нардеп Сергей Пашинский.

Об этом в Facebook написала адвокат Марина Паринова.

"Подозрение она (полиция) вручила Химикусу: хулиганил, мол, нападал на нардепа, который проезжал мимо на "Мерседесе", от чего нардеп сильно пострадал", – написала адвокат.

Читайте также: Против Пашинского возбудили уголовное дело за угрозу убийством

Паринова отметила, что подозрение Химикусу вручили в его же доме без присутствия адвоката.

Что характерно, причинение огнестрельного перелома безоружному прохожему для нардепа Пашинского не повлекло за собой никаких последствий, сидит в парламенте и принимает нам законы,

– возмутилась юрист.

Напомним, 31 декабря 2016 года в одном из сел Киевщины возник конфликт между нардепом Сергеем Пашинским и Вячеславом Химикусом, в результате чего депутат прострелил Химикусу ногу.



В сентябре 2017 года Генпрокуратура составила на Химикуса админпротокол в связи с "хулиганством", а Пашинскому просто вернули его пистолет.



В декабря 2017 года суд обязал ГПУ возобновить расследование дела о стрельбе Пашинского в Химикуса.