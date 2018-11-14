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      Стрілянина за участю Пашинського: поліція вручила підозру чоловікові, якого поранив нардеп

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      Хімікусу вручили підозру
      Хімікусу вручили підозру / Фото з вільних мереж

      У середу вранці, 14 листопада, правоохоронці вручили повідомлення про підозру в хуліганстві В'ячеславові Хімікусу, якому 2 роки тому прострелив ногу нардеп Сергій Пашинський.

      Про це у Facebook написала адвокат Марина Паринова.

      "Підозра вона (поліція) вручила Хімікусу: хуліганив, мовляв, нападав на нардепа, проїжджав повз у "Мерседесі", від чого нардеп сильно постраждав", – написала адвокат.

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      Паринова зазначила, що підозру Хімікусу вручили у його ж помешканні без присутності адвоката.

      Що характерно, завдання вогнепального перелому беззбройному перехожому для нардепа Пашинського не спричинило жодних наслідків, сидить у парламенті і приймає нам закони,
      – обурилась юристка.

      Нагадаємо, 31 грудня 2016 року в одному із сіл Київщини виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та В'ячеславом Хімікусом, в результаті чого депутат прострелив Хімікусові ногу.

      У вересні 2017 року Генпрокуратура склала на Хімікуса адмінпротокол у зв'язку із "хуліганством", а Пашинському просто повернули його пістолет.

      У грудні 2017 року суд зобов'язав ГПУ відновити розслідування справи про стрілянину Пашинського у Хімікуса.

      Конфлікт між Пашинським та хімікусом: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Пашинський Розслідування Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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