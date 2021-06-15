Лишь 10,5% украинцев убеждены, что у них равные шансы на справедливость в суде, независимо от своего статуса или финансов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова по заказу Фонда DEJURE.

К теме Судебная стратегия Зеленского: специалисты критикуют, а в Офисе Президента настроены решительно

Что украинцы думают о правосудии

11,2%, или около 4,5 миллионов украинцев за последние 2 года могли обратиться в суд за защитой своих прав, однако решили этого не делать. Почти 80% опрошенных считают, что в суде выигрывает более богатая или влиятельная сторона.



Отношение украинцев к правосудию / Изображение с сайта Фонда DEJURE

Так, 42,7% опрошенных не обращаются в суд, поскольку не верят в возможность получить справедливое и законное решение. Еще 41,2% убеждены, что решение вопроса в суде займет много времени, а 42,3% – много денег.

Справка. Исследования проводили в течение 14 – 19 мая во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Всего опросили 2 020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Реформа Высшего совета правосудия