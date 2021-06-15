Лише 10,5% українців переконані, що мають рівні шанси на справедливість у суді, незалежно від свого статусу чи фінансів. Про це свідчать дані опитування фонду Демократичні ініціативи та Центром Разумкова на замовлення Фундації DEJURE.

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Що українці думають про правосуддя

11,2%, або близько 4,5 мільйонів українців за останні 2 роки могли звернутись до суду за захистом своїх прав, однак вирішили цього не робити. Майже 80% опитаних вважають, що у суді виграє багатша чи впливовіша сторона.



Ставлення українців до правосуддя / Зображення з сайту Фундації DEJURE

Так, 42,7% опитаних не звертаються до суду, оскільки не вірять у можливість отримати справедливе і законне рішення. Ще 41,2% переконані, що вирішення питання у суді забере багато часу, а 42,3% – багато грошей.

Довідка. Дослідження проводили протягом 14 – 19 травня в усіх регіонах України, окрім окупованих територій. Загалом опитали 2 020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Реформа Вищої ради правосуддя