Лише 10,5% українців переконані, що мають рівні шанси на справедливість у суді, незалежно від свого статусу чи фінансів. Про це свідчать дані опитування фонду Демократичні ініціативи та Центром Разумкова на замовлення Фундації DEJURE.
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Що українці думають про правосуддя
11,2%, або близько 4,5 мільйонів українців за останні 2 роки могли звернутись до суду за захистом своїх прав, однак вирішили цього не робити. Майже 80% опитаних вважають, що у суді виграє багатша чи впливовіша сторона.
Ставлення українців до правосуддя / Зображення з сайту Фундації DEJURE
Так, 42,7% опитаних не звертаються до суду, оскільки не вірять у можливість отримати справедливе і законне рішення. Ще 41,2% переконані, що вирішення питання у суді забере багато часу, а 42,3% – багато грошей.
Реформа Вищої ради правосуддя
- Вища рада правосуддя – це головний орган в судовій владі України. Члени ВРП мають право повністю контролювати призначення і звільнення суддів.
- За ініціативою Володимира Зеленського цей орган в Україні хочуть реформувати. Так, поданий ним законопроєкт №5068 передбачає створення Етичної ради, трьох членів якої має номінувати Рада суддів України, ще трьох – міжнародні та іноземні організації.
- Такі кроки, як вважають в Офісі Президента, мають значно перезавантажити судову систему в Україні.
- Венеційська комісія має певні застереження щодо цього законопроєкту. Наприклад, у комісії зауважили, що у процесі відбору майбутніх членів ВРП і перевірки чинного складу основну роль повинні мати міжнародні експерти