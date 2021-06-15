Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков переконаний, що головна проблема криється у Вищій кваліфікаційній комісії суддів і Вищій раді правосуддя. "Це 2 органи, які відповідальні за бардак в судовій системі, за такий жахливий її стан із захистом прав людей", – пояснив він.

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Проте участі у відборі суддів КСУ замало, міжнародні експерти, за словами Жернакова, мають грати ключову роль у реформі Вищої ради правосуддя. Адже у Венеційській комісії, а також у представництві ЄС, не раз до цього закликали.

"Це важливо не тільки для верховенства права в Україні, а й для співпраці з нашими міжнародними партнерами, для інтеграції в атлантичне і європейське співтовариство. Без них просто жодної інтеграції, жодної євроінтеграції до НАТО, про які ми так мріємо і на які ми працюємо, не буде", – сказав голова правління Фундації DEJURE.

Аудит місцевих судів

Крім цього, президент планує провести аудит місцевих судів. І для окремих справ зробити обов'язковим досудовий процес медіації. Та наявність самої стратегії ще не означає, що зміни справді відбудуться. Адже у багатьох питаннях потрібна також політична воля парламентарів. А там, як відомо, представлені різні групи впливу, яким не завжди вигідні чесні суди.

"Наприклад, Конституційний Суд на сьогодні не спроможний ефективно захистити Конституцію, бо у нас є політичні призначення на посаду суддів КСУ. І нам необхідно запровадити конкурсний відбір для всіх майбутніх суддів. Але чомусь парламент не може це зробити вже з осені, хоча це очевидні кроки", – зазначила експертка Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко.

В ОП налаштовані рішуче

Однак представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський налаштований рішуче і запевняє, що стратегія вже працює і втілюється у життя.

В чому великий позитив оцієї концепції – там президент чітко сказав, що треба. По-перше, забезпечити добір добросовісних, доброчесних, професійних суддів. По-друге, треба забезпечити притягнення до відповідальності тих суддів, які явно діють не відповідно до ідей верховенства права і взагалі зловживають своїми повноваженнями. Як тільки це все вдасться зробити, я думаю, судова влада запрацює,

– розповів Веніславський.

Загалом, експерти позитивно сприймають появу стратегії розвитку системи правосуддя і принаймні намагання зробити реформу. Далі ж питанням реалізації цієї стратегії має займатися спеціальна комісія – напрацьовувати законопроєкти. Утім приклади Тупицького у Конституційному Суді та проблема ліквідації Окружного адмінсуду міста Києва доводять, що система може чинити шалений опір. І тому 2 роки може бути не достатньо.