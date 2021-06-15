Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков убежден, что главная проблема кроется в Высшей квалификационной комиссии судей и Высшем совете правосудия. "Это 2 органа, которые ответственны за бардак в судебной системе, за такое ужасное ее состояние с защитой прав людей", – пояснил он.

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Однако участия в отборе судей КСУ мало, международные эксперты, по словам Жернакова, должны играть ключевую роль в реформе Высшего совета правосудия. Ведь в Венецианской комиссии, а также в представительстве ЕС, не раз к этому призывали.

"Это важно не только для верховенства права в Украине, но и для сотрудничества с нашими международными партнерами, для интеграции в атлантическое и европейское сообщество. Без них просто никакой интеграции, никакой евроинтеграции в НАТО, о которых мы так мечтаем и над которыми мы работаем, не будет", – сказал председатель правления Фонда DEJURE.

Аудит местных судов

Кроме этого, президент планирует провести аудит местных судов. И для отдельных дел сделать обязательным досудебный процесс медиации. И наличие самой стратегии еще не означает, что изменения действительно произойдут. Ведь во многих вопросах нужна также политическая воля парламентариев. А там, как известно, представлены разные группы влияния, которым не всегда выгодны честные суды.

"Например, Конституционный Суд сегодня не способен эффективно защитить Конституцию, потому что у нас есть политические назначения на должность судей КСУ. И нам необходимо ввести конкурсный отбор для всех будущих судей. Но почему-то парламент не может это сделать уже с осени, хотя это очевидные шаги", – отметила эксперт Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

В ОП настроены решительно

Однако представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский настроен решительно и уверяет, что стратегия уже работает и воплощается в жизнь.

В чем большой позитив сей концепции – там президент четко сказал, что надо. Во-первых, обеспечить отбор добросовестных, добропорядочных, профессиональных судей. Во-вторых, надо обеспечить привлечение к ответственности тех судей, которые явно действуют не в соответствии с идеями верховенства права и вообще злоупотребляют своими полномочиями. Как только это все удастся сделать, я думаю, судебная власть заработает,

– рассказал Вениславский.

В общем, эксперты положительно воспринимают появление стратегии развития системы правосудия и по крайней мере попытки сделать реформу. Далее же вопросом реализации этой стратегии должна заниматься специальная комиссия – нарабатывать законопроекты. Впрочем примеры Тупицкого в Конституционном Суде и проблема ликвидации Окружного админсуда Киева доказывают, что система может оказывать яростное сопротивление. Для этого 2 года может быть недостаточно.