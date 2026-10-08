Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса социологической группы "Рейтинг".

Что показал опрос?

Социологи выяснили, что 56% граждан готовы пойти на территориальные уступки ради долгосрочного мира. Однако это возможно только при условии четких гарантий безопасности со стороны США и европейских стран, которые будут включать стабильное финансирование Сил обороны и поставки оружия. Категорически против любых уступок выступает треть опрошенных, и лишь 3% согласны на них без каких-либо предварительных условий.

Если вопрос о территориях все же станет главным условием мира, 68% украинцев убеждены, что окончательное решение должно приниматься исключительно на всеукраинском референдуме. Еще 17% считают, что такую ответственность должен взять на себя президент, а 9% доверили бы этот вопрос Верховной Раде.

На фоне усиления российских обстрелов мнения общества разделились. Ровно половина респондентов считает, что мир сейчас важнее любой победы, тогда как 41% придерживается противоположной позиции.

Что касается продолжения боевых действий, то 21% опрошенных стремятся воевать до возвращения Крыма и Донбасса, а 13% согласны остановиться на линиях разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Напомним, ранее мы писали, что Украина готова к переговорам с США и Россией. В Министерстве иностранных дел в настоящее время прорабатывают сразу пять различных форматов частичного или полного прекращения огня. В то же время, как уже отмечалось, большинство украинцев категорически выступают против проведения каких-либо выборов до окончания военного положения.