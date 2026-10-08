Про це свідчать результати свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Що показало опитування?

Соціологи з'ясували, що 56% громадян готові піти на територіальні поступки заради довготривалого миру. Однак це можливо лише за умови чітких гарантій безпеки від США та європейських країн, які включатимуть стабільне фінансування Сил оборони та постачання зброї. Категорично проти будь-яких поступок виступає третина опитаних, і лише 3% згодні на них без жодних попередніх умов.

Якщо питання територій все ж постане як головна умова миру, 68% українців переконані, що остаточне рішення має ухвалюватися виключно на всеукраїнському референдумі. Ще 17% вважають, що таку відповідальність повинен взяти на себе президент, а 9% довірили б це питання Верховній Раді.

На тлі посилення російських обстрілів думки суспільства розділилися. Рівно половина респондентів вважає, що мир зараз важливіший за будь-яку перемогу, тоді як 41% дотримується протилежної позиції.

Щодо продовження бойових дій, то 21% опитаних прагнуть воювати до повернення Криму та Донбасу, а 13% згодні зупинитися на лініях розмежування станом на 23 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна готова до переговорів із США та Росією. У Міністерстві закордонних справ наразі опрацьовують одразу п'ять різних форматів часткового або повного припинення вогню. Водночас, як уже зазначалося, більшість українців виступають категорично проти проведення будь-яких виборів до завершення воєнного стану.