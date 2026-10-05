За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, соціологічне дослідження проводили з 12 до 21 вересня методом телефонних інтерв'ю серед 1 002 повнолітніх громадян на підконтрольній уряду території.

Які результати опитування?

Порівняно з груднем 2025 року частка прихильників ідеї одного терміну зросла з 46% до 53%, тоді як готовність підтримати повторне висунення чинного глави держави знизилася з 45% до 42%.

Ще 4% респондентів зазначили, що їм важко відповісти на запитання щодо подальшої політичної кар'єри президента. Соціологи наголошують, що рівень підтримки другого терміну безпосередньо залежить від рівня довіри до глави держави.



Понад 40% українців вважають, що Зеленський має брати участь у наступних президентських виборах / КМІС

Більшість українців виступають проти проведення виборчого процесу під час війни

Попри розходження у поглядах щодо другого терміну, громадянське суспільство демонструє солідарність у питанні проведення голосування під час бойових дій.

Загалом 71% опитаних категорично виступають проти виборчого процесу в нинішніх умовах, і лише 24% респондентів вважають за необхідне організувати вибори зараз.



Опитування українців щодо виборів / КМІС

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що проведення голосування в умовах активних бойових дій може стати загрозою для внутрішньої стабільності.

"Вибори під час війни – цунамі, яке розколе Україну", – наголосив президент, додавши, що міжнародні партнери не надали чітких безпекових гарантій для організації цього процесу.

Суспільні настрої та запит на оновлення політичних інститутів

Дослідження КМІС також зафіксувало зростання критичного сприйняття діяльності органів влади серед громадян.

Наразі 44% опитаних відчувають розчарування щодо дій владної команди, а 33% респондентів вказують на відчуття сорому.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, в українському суспільстві поступово формується високий запит на повоєнне перезавантаження політичних еліт. За останні роки частка громадян, які очікують оновлення керівництва держави після завершення війни, зросла до 88%, а найбільші очікування змін стосуються парламенту та уряду.