По данным опроса Киевского международного института социологии, социологическое исследование проводилось с 12 по 21 сентября методом телефонных интервью среди 1 002 совершеннолетних граждан на подконтрольной правительству территории.

Каковы результаты опроса?

По сравнению с декабрем 2025 года доля сторонников идеи одного срока выросла с 46% до 53%, тогда как готовность поддержать повторное выдвижение действующего главы государства снизилась с 45% до 42%.

Еще 4% респондентов отметили, что им трудно ответить на вопрос о дальнейшей политической карьере президента. Социологи подчеркивают, что уровень поддержки второго срока напрямую зависит от уровня доверия к главе государства.



Более 40% украинцев считают, что Зеленский должен участвовать в следующих президентских выборах / КМИС

Большинство украинцев выступают против проведения выборов во время войны

Несмотря на различия в взглядах на второй срок, гражданское общество демонстрирует солидарность в вопросе проведения голосования во время боевых действий.

В целом 71% опрошенных категорически выступают против проведения выборов в нынешних условиях, и лишь 24% респондентов считают необходимым организовать выборы сейчас.



Опрос украинцев о выборах / КМИС

Ранее Владимир Зеленский в интервью заявил, что проведение голосования в условиях активных боевых действий может стать угрозой для внутренней стабильности.

"Выборы во время войны – это цунами, которое расколет Украину", – подчеркнул президент, добавив, что международные партнеры не предоставили четких гарантий безопасности для организации этого процесса.

Общественные настроения и спрос на обновление политических институтов

Исследование КМИС также зафиксировало рост критического восприятия деятельности органов власти среди граждан.

В настоящее время 44% опрошенных испытывают разочарование в связи с действиями правящей команды, а 33% респондентов отмечают чувство стыда.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в украинском обществе постепенно у наблюдается высокий спрос на послевоенную перезагрузку политических элит. За последние годы доля граждан, ожидающих обновления руководства государства после завершения войны, выросла до 88%, а наибольшие ожидания перемен касаются парламента и правительства.