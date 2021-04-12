Редакция 24 канала признает ошибку и просит прощения у корреспондента АрміяInform Сергея Мисюры за случайное использование его фотографии.

Журналистка и автор новости признает, что из-за определенного сходства во внешности с бизнесменом Александром Петровским и плохой проверки источника допустила ошибку.

На фотографии был изображен Сергей Мисюра вместе с Петром Порошенко. Сразу же после замечания и обращения Мисюры новость исправили и удалили ошибочное фото.