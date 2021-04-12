Редакція 24 каналу визнає помилку та просить вибачення у кореспондента АрміяInform Сергія Місюри за випадкове використання його фотографії.

Журналістка та авторка новини визнає, що через певну схожіть у зовнішності з бізнесменом Олександром Петровським та погану перевірку джерела допустилась помилки.

На фотографії був зображений Сергій Місюра разом з Петром Порошенком. Одразу ж після зауваження та звернення Місюри новину виправили та видалили помилкове фото.