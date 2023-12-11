Львовский апелляционный суд по делу № 461/7464/21 постановил апелляционную жалобу представителя Максимчука Анатолия Владимировича Семкива Василия Васильевича удовлетворить.

Решение Галицкого районного суда г. Львова от 10 января 2022 отменить и принять постановление, которым исковые требования Максимчука Анатолия Владимировича удовлетворить.

Признать информацию, распространенную в отношении Максимчука Анатолия Владимировича в видеоролике "Крошящего контрабанду табака и янтаря", размещенной 15 августа 2015 года Частным акционерным обществом "Телерадиокомпания "Люкс" на интернет-странице по ссылке https://lviv.24tv.ua/ htokrishuekontrabandutyutyunutaburshtinunazakarpattin602656, а именно: "<…>По непроверенной информации, Анатолий Максимчук и Иван Рудницкий занимают одно из главных звеньев в схеме "крышения" контрабанды из Западной Украины в Евросоюз. <…> По информации наших источников, именно Анатолий Максимчук придумал и запустил схему контрабанды янтаря. Максимчук Толик – это самый настоящий контрабандист в погонах, который стал у Горбенко смотрящим за черной кассой и решающей. Все "рабочие" отделы в ЗХРУ возглавляют ставленники этого оборотня в погонах, которые, иногда даже против своей воли, пляшут под его дудку и открыто торгуют границей, по команде идут на откровенный криминал<…>" - недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Максимчука Анатолия Владимировича.

Признать информацию, распространенную в отношении Максимчука Анатолия Владимировича в видеоролике "Крошящего контрабанду табака и янтаря", размещенной 15 августа 2015 года Частным акционерным обществом "Телерадиокомпания "Люкс" на интернет-странице по ссылке https://lviv.24tv.ua/ hto krishue kontrabandu tyutyunu ta burshtinu na zakarpatti n602656, а именно: "<…>По неофициальной информации Анатолий Максимчук и Иван Рудницкий занимают одно из главных звеньев в схеме "крышения" контрабанды из Западной Украины в Евросоюз. <…>По информации наших источников, именно Анатолий Максимчук придумал и запустил схему контрабанды янтаря <…>" - недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Максимчука Анатолия Владимировича.

Обязать Частное акционерное общество "Телерадиокомпания Люкс" в срок не позднее трех календарных дней со дня вступления постановления в законную силу, опровергнуть распространенную указанную выше недостоверную и оскорбительную информацию о Максимчуке Анатолии Владимировиче, которая содержится в видеоролике и статье от 15.08.2015 года "Кто крищает контрабанду табака и янтаря", путем размещения на сайте (интернет-портале) ответчика https://24tv.ua/ резолютивной части судебного решения по этому делу, не допуская при этом никаких собственных комментариев.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в порядке путем подачи кассационную жалобу непосредственно в суд кассационной инстанции в течение тридцати дней со дня составления полного постановления.