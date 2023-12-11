Львівський апеляційний суд у справі № 461/7464/21 постановив апеляційну скаргу представника Максимчука Анатолія Володимировича Семківа Василя Васильовича задовольнити.

Рішення Галицького районного суду м. Львова від 10 січня 2022 року скасувати та ухвалити постанову, якою позовні вимоги Максимчука Анатолія Володимировича задовольнити.

Визнати інформацію, поширену стосовно Максимчука Анатолія Володимировича у відеоролику "Хто кришує контрабанду тютюну та бурштину", яка була розміщена 15 серпня 2015 року Приватним акціонерним товариством "Телерадіокомпанія "Люкс" на інтернет-сторінці за посиланням https://lviv.24tv.ua/htokrishuekontrabandutyutyunutaburshtinunazakarpattin602656, а саме: "<…>За неперевіреною інформацією, Анатолій Максимчук та Іван Рудницький посідають одну з головних ланок у схемі "кришування" контрабанди із Західної України до Євросоюзу. <…> За інформацією наших джерел, саме Анатолій Максимчук придумав та запустив схему контрабанди бурштину. Максимчук Толик это самый настоящий контрабандист в погонах, который стал у Горбенка смотрящим за черной кассой и решалой. Все "рабочие" отделы в ЗхРУ возглавляют ставленники этого оборотня в погонах, которые, иногда даже против своей воли, пляшут под его дудку и открыто торгуют границей, по команде идут на откровенный криминал<…>" - недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію Максимчука Анатолія Володимировича .

Визнати інформацію, поширену стосовно Максимчука Анатолія Володимировича у відеоролику "Хто кришує контрабанду тютюну та бурштину", яка була розміщена 15 серпня 2015 року Приватним акціонерним товариством "Телерадіокомпанія "Люкс" на інтернет-сторінці за посиланням https://lviv.24tv.ua/hto krishue kontrabandu tyutyunu ta burshtinu na zakarpatti n602656, а саме: "<…>За неофіційною інформацією Анатолій Максимчук та Іван Рудницький посідають одну з головних ланок у схемі "кришування" контрабанди із Західної України до Євросоюзу. <…>За інформацією наших джерел, саме Анатолій Максимчук придумав та запустив схему контрабанди бурштину <…>" - недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію Максимчука Анатолія Володимировича.

Зобов'язати Приватне акціонерне товариство "Телерадіокомпанія Люкс" у строк не пізніше трьох календарних днів з дня набрання постановою законної сили, спростувати поширену зазначену вище недостовірну та образливу інформацію про Максимчука Анатолія Володимировича, яка міститься у відеоролику та статті від 15.08.2015 року "Хто крищує контрабанду тютюну та бурштину", шляхом розміщення на сайті (інтернет-порталі) відповідача https://24tv.ua/ резолютивної частини судового рішення у цій справі, не допускаючи при цьому жодних власних коментарів.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена у касаційному порядку шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом тридцяти днів з дня складення повної постанови.