Речь идет о компенсации разрушенного россиянами жилья на всей территории страны. Детальнее 6 апреля в совместном эфире телеканалов сказал министр юстиции Денис Малюська. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его интервью.

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Сколько денег и времени нужно будет

По словам министра, для восстановления всех разрушенных домов понадобится примерно пол триллиона долларов. Чтобы получить компенсацию, необходимо зафиксировать разрушение: фото и видео, а также профессиональная оценка.

Деньги России могут поступить разными способами:

Выплата из госбюджета фиксированной суммы.

Как добровольная, добровольно-принудительная или принудительная выплата.

Обращение в Европейский суд по правам человека и другим международным институтам.

Если мы средства у них отберем, то будем перераспределяться через специально созданные фонды или учреждения,

– объяснил Малюська.

Также он добавил, что для полного восстановления всех разрушенных домов понадобится 7 лет. Однако это только ориентировочные термины.

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