Мовиться про компенсацію зруйнованого росіянами житла на всій території країни. Детальніше 6 квітня у спільному ефірі телеканалів сказав міністр юстиції Денис Малюська. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його інтерв'ю.

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Скільки грошей і часу потрібно буде

За словами міністра, для відновлення всіх зруйнованих домівок знадобиться приблизно пів трильйона доларів. Щоб отримати компенсацію необхідно зафіксувати руйнування: фото і відео, а також професійна оцінка.

Гроші Росії можуть надійти в різний спосіб:

Виплата з держбюджету фіксованої суми.

Як добровільна, добровільно-примусова або ж і примусова виплата.

Після звернення до Європейського суду з прав людини та інших міжнародних інституцій.

Коли ми кошти у них відберемо, то перерозподілятимемо через спеціально створені фонди чи інституції,

– пояснив Малюська.

Також він додав, що на повне відновлення всіх зруйнованих будинків знадобиться 7 років. Проте це лише орієнтовні терміни.

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