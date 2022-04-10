Игорь Жовква рассказал, что вступление Украины в ЕС ожидается в течение нескольких ближайших лет. На предстоящем саммите Евросоюза, который состоится в конце июня, Украина узнает, какие дальнейшие шаги должна сделать для того, чтобы стать членом Европейского союза.

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Позиция Венгрии

Венгрия после начала полномасштабной войны России против Украины удивила своей пророссийской позицией. Вместе с тем венгры не собираются активно мешать вступлению Украины в ЕС.

Я бы не говорил, что Венгрия сейчас собирается что-либо блокировать на европейском треке для Украины. По крайней мере, мы не наблюдаем таких признаков, и мы надеемся, что такого не будет,

– сказал Жолква.

Венгрия принимает украинских беженцев, но местные власти заблокировали транзит оружия, в котором Украина так сильно нуждается. Также Будапешт не поддерживает санкции ЕС в отношении российских нефти и газа.

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