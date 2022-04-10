Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сообщил, что в Белом доме будут работать с международным сообществом, чтобы обеспечить ответ России.

Важно США предоставили Украине средства защиты от химического оружия

Советник Джо Байден отметил, что в США не собираются просто ждать.

Мы собираемся предоставить Украине оружие, необходимое ей, чтобы дать отпор россиянам, не дать им захватить больше городов и поселков, где они совершают преступления,

– сказал Салливан.

Он также подчеркнул, что в США планируется "сжать" российскую экономику, увеличить давление и цену для Владимира Путина, Кремля и правительства России.