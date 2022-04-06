США предоставили Украине средства защиты от химического оружия
Чтобы защититься от возможной атаки России с химическим и биологическим оружием, Соединенные Штаты Америки предоставили Украине спасательное защитное оборудование. Об этом заявил представитель администрации американского президента Джо Байден.
К теме Есть четкое осознание того, что россияне могут использовать химическое оружие в Украине, – Данилов
Оборудование и материалы по запросу Киева доставляются на постоянной основе, а часть уже доставлена,
– добавил представитель администрации Байдена.
Отметим, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что США передают ВСУ снаряжение, в частности – комплекты химической защиты.
По ее словам, причина предоставления – учет имеющихся угроз со стороны России.
Смотрите также: как распознать химическую атаку и защититься: важные советы кандидата наук – видео