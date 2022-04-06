США предоставили Украине средства защиты от химического оружия

Чтобы защититься от возможной атаки России с химическим и биологическим оружием, Соединенные Штаты Америки предоставили Украине спасательное защитное оборудование. Об этом заявил представитель администрации американского президента Джо Байден.

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Оборудование и материалы по запросу Киева доставляются на постоянной основе, а часть уже доставлена,

– добавил представитель администрации Байдена.

Отметим, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что США передают ВСУ снаряжение, в частности – комплекты химической защиты.

По ее словам, причина предоставления – учет имеющихся угроз со стороны России.

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