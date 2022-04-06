США надали Україні засоби захисту від хімічної зброї

Так, щоб захиститися від можливої атаки Росії з хімічною та біологічною зброєю, Сполучені Штати Америки надали Україні рятівне захисне обладнання. Про це заявив представник адміністрації американського президента Джо Байдена.

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Обладнання та матеріали на запит Києва доставляються на постійній основі, а частина вже доставлена,

– додав представник адміністрації Байдена.

Зауважимо, раніше речниця Білого дому Джен Псакі пояснила, що США передають ЗСУ спорядження, зокрема – комплекти хімічного захисту.

За її словами, причина надання – урахування наявних загроз з боку Росії.

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