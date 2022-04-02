Відповідну інформацію оприлюднила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі. Про це вона сказала 1 квітня – на 37 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Штати нададуть Україні захист від хіматак

Джен Псакі пояснила, що США передають Збройним Силам України спорядження, в тому числі – комплекти хімічного захисту. Штати заявили, що причина надання – урахування наявних загроз з боку Росії.

Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США передає уряду України захисне спорядження та припаси, які можуть бути розгорнуті у разі застосування Росією хімічної та бактеріологічної зброї проти України,

– пояснила Псакі.

Додала, що захист нададуть разом з іншими матеріалами та технікою.

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