Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони розповів в ефірі марафону єдиних новин. За його словами, наразі в Україні готові до сценарію застосування Кремлем хімічної зброї.

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Олексій Данілов зазначив, що попри заборону всіх міжнародних інституцій про використання хімічної зброї, росіяни свого часу використовували її в Сирії.

У нас чітко є усвідомлення, що вони можуть це зробити на території нашої країни. Ми маємо бути готові до цього. Наша медицина на сьогодні пройшла певний вишкіл з цього приводу,

– заявив секретар РНБО.

Данілов зауважив, що російським пропагандистам постійно треба вигадувати щось для того, аби розганяти фейки для свого суспільства, яке починає "хитатися". Вигадки привели Росію до того, в якому стані вона зараз перебуває.

"Жодна цивілізована країна світу сьогодні з Росією не має бажання взагалі спілкуватися", – сказав Олексій Данілов.

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