Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Він повідомив, що у Білому домі працюватимуть з міжнародним співтовариством, щоб забезпечити відповідь Росії.

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Радник Джо Байдена зазначив, що у США не збираються просто чекати.

Ми збираємося надати Україні зброю, необхідну їй, щоб дати відсіч росіянам, не дати їм захопити більше міст і селищ, де вони скоюють злочини,

– завяив Салліван.

Він також наголосив, що у США планують "стиснути" російську економіку, збільшити тиск і ціну для Володимира Путіна, Кремля та уряду Росії.

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