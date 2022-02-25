Об этом сообщил 24 канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что в ОП не могут редактировать громкий заголовок, искажающий информацию.

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Мы не боимся темы нейтрального статуса

Если из Москвы мы слышим, что в таком разговоре их интересует тема нейтрального статуса, то мы не боимся такой темы и в рамках широкого диалога о гарантиях безопасности государства и людей можем обсуждать такую ​​тему.

– подчеркнул Подоляк.

Президент Зеленский говорил об этом в своем обращении. Именно эту формулировку в украинской власти подтвердить, а не то, что в другом контексте последовало заголовками.

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