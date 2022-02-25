Про це повідомив 24 каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зауважив, що в ОП не можуть редагувати гучний заголовок, який викривляє інформацію.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Ми не боїмось теми нейтрального статусу

Якщо з Москви ми чуємо, що в такій розмові їх цікавить тема нейтрального статусу, то ми не боїмося такої теми і в рамках широкого діалогу про гарантії безпеки держави та людей можемо обговорювати таку тему,

– наголосив Подоляк.

Президент Зеленський говорив про це у своєму зверненні. Саме це формулювання в українській владі підтвердити, а не те, що в іншому контексті пішло за заголовками.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!