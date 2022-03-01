Соответствующие фотографии опубликовал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига. Он задокументировал этот момент прямо перед выступлением главы государства перед депутатами Европейского парламента.

Внимание Полный текст речи Зеленского на заседании Европарламента

Там сегодня рассматривают заявку Украины на членство в Евросоюзе. В своей речи Зеленский поблагодарил страны Евросоюза за то, что собрались рассмотреть заявку на членство Украины в ЕС, однако ему жаль, что все произошло при таких обстоятельствах.

Украинцы это заслужили. Украинцы это добыли в борьбе. Решение нужно уже сейчас,

– написал Сибига.



Президент выступил перед депутатами Европейского парламента / Фото Сибиги



Зеленский выступил в Европарламенте / Фото Сибиги



Рассмотреть заявку на членство в ЕС / Фото Сибиги

Текст сообщения Сибиги:

Началось выступление Президента перед депутатами Европейского парламента. Главная тема – решение о членстве в ЕС. Украинцы это заслужили. Украинцы это добыли в борьбе. Решение нужно уже сейчас.​

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