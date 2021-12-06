Государственные взносы будут осуществляться каждый год на каждого участника Фонда будущих поколений. Использовать деньги можно будет по достижении 18 лет.

Интересно Олигархи будут принудительно делиться деньгами с детьми

На что можно будет потратить деньги

Обучение в учебных заведениях Украины,

покупку собственного жилья на территории Украины,

перевод средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения,

лечение, однако при достижении 18-летнего возраста.

Что известно об экономическом паспорте украинца

Инициатором такого законопроекта стал президент. Согласно документу, плата за использование украинских недр будет скапливаться на персональных счетах украинских детей. Они смогут использовать эти деньги, достигнув совершеннолетия.

По словам Зеленского, благодаря такому закону олигархи станут настоящими инвесторами в будущее детей.

"Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что всего каждый ребенок получит от 10 до 20 тысяч долларов.

Это может вас заинтересовать – Детали об экономическом паспорте от Дмитрия Костюка: смотрите видео