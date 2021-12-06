Державні внески здійснюватимуться щороку на кожного учасника Фонду майбутніх поколінь. Використати гроші можна буде після досягнення 18 років.

Цікаво Олігархи примусово ділитимуться грішми з дітьми

На що можна буде витратити гроші

Навчання в закладах освіти України,

купівлю власного житла на території України,

переказ коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення,

лікування, однак при досягненні 18-річного віку.

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Ініціатором такого законопроєкту став президент. Згідно з документом, плата за використання українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках українських дітей. Вони зможуть використати ці гроші, коли досягнуть повноліття.

За словами Зеленського, завдяки такому закону олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє дітей.

"Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що загалом кожна дитина отримає від 10 до 20 тисяч доларів.

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