У законі не сталося чергових преференцій Рінату Ахметову. Навпаки – депутати підвищили рентну платню за використання надр.

До теми Зеленський внесе в Раду законопроєкт про економічний паспорт українця

Олігархи платитимуть більшу ренту

Відповідно до бюджету олігархи платитимуть тепер трохи більше. Так сталося, що з українських надр "жирують" саме олігархи, хоч вони спільні й належать українцям.

Невеличкою частинкою своїх надприбутків із надр олігархи діляться з державою. Це і зветься "рента за користування надрами". Тепер завдяки ухваленому законопроєкту платня державі від олігархів стане більшою. Не набагато, але все ж таки.

Довідка. Рента – дохід, який сплачують орендатори власникам матеріальних невироблених активів (землі й надр) за право використання.

Додаткові гроші дітям до 18-річчя

Володимир Зеленський під час звернення до Верховної Ради запропонував спрямовувати українським дітям збільшенні надходження від олігархів. Відкривати їм спеціальні "рахунки до повноліття" і переказувати туди додаткові гроші від олігархів, щоб досягнувши 18-річчя діти могли, до прикладу, оплатити своє навчання.

Не знаю, як ви, але я б у часи студентства точно був би радий таким грошам і можливості.

Можливо, я тоді б не закінчував провінційний інститут, а столичний. Був би нині не журналістом, а, до прикладу, стоматологом. Їздив би не на вживаному Fiat зі США, а як мінімум на вживаній Tesla.

Ініціатива з "економічними паспортами дітям", а саме так воно офіційно зветься, направду дійсно непогана. Уже приблизно порахували, що на рахунку дитини можна накопичити приблизно 10 тисяч доларів.

Ухвалення Держбюджету: чому неочікувано

Також Верховна Рада навіть несподівано для мене спромоглася ухвалити Держбюджет на 2022 рік. У чому несподіванка? Як мінімум у 2 моментах.

По-перше, що голосів за це взагалі назбиралося. Опозиція кричала, що монобільшості вже не існує. Вона нарешті розвалилася й останнім цвяхом у їхню "труну" стала сварка Зеленського з Дмитром Разумковим.



Опозиція казала, що відставка Разумкова вплинула на "слуг" / Фото форуму "Україна 30"

Мовляв, ексспікер і сам пішов, і забрав від Зеленського 20 депутатів. Якщо монобільшості більше немає, то немає в неї й мінімально необхідних 226 голосів, які треба для ухвалення законопроєктів. Саме такі були "вердикти" для "слуг" від опозиції.

Зверніть увагу У "Слузі народу" є проблема з голосуванням, – депутатка монобільшості

Як бачимо на прикладі ухвалення бюджету, голосів у монобільшості й дотепер цілком вистачає. Звісно, лише за умови залучення сателітів із депутатських груп "Довіра" та "За майбутнє". Це давно вже так. Вони голосують у тандемі зі "Слугами народу".

Бюджет – це такий самий проєкт закону, як й усі інші.

Монобільшість "жива" і нікуди не поділася. Такі висновки від ухвалення бюджету.

Голосувань до ранку не відбулось

Другий цікавий момент у тому, як швидко ухвалили бюджет. Зазвичай депутати до ранку голосують, адже там дуже багато статей, нюансів та інтересів. Саме тому на узгодження й голосування депутати зазвичай потребують дуже багато додатково часу. Воно до ранку і затягується.

Депутати й здивували, і навіть трохи мене розчарували, бо "бюджетна ніч" була реальною журналістською традицією.

Медійники до ранку дивилися трансляцію з Верховної Ради й намагатися вловити, у який момент депутати намагатимуться змахлювати. Утім тепер ця традиція перервана, хоча направду може воно і на добре.

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Який позитив і негатив у бюджеті

Я помітив мінімум 3 позитивні тенденції у Держбюджеті:

мінімальна зарплатня медикам у 20 тисяч гривень;

більша кількість доріг, аніж уже побудували;

6% ВВП на оборону.

Бюджет також можна було б назвати "бюджетом проїдання", як про це тепер каже опозиція. Чесно кажучи, кожен бюджет України можна було абсолютно так само обізвати.

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У країні банально немає і ніколи не було зайвих ресурсів, щоб із них сформувати бюджет розвитку. Тим більше коли в країні війна та епідемія смертельної хвороби. Нічого дивного, що бюджет – "проїдання", бо інакше воно і бути не могло.