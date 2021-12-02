Числа голосів "за" від президентської партії достатньо для ухвалення закону, але невідомо, чи достатньо для збереження монобільшості. В ефірі 24 каналу депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що це питання турбує всіх навколо.
До теми Для воїнів, студентів та медиків: "слуга народу" назвала переваги Держбюджету-2022
"Дійсно, проблема з голосуванням у Верховній Раді саме у фракції "Слуга народу" є. Я впевнена, що з цим має розбиратися партія і вже із застосуванням імперативного мандату до тих народних депутатів, які не голосують у нас за життєво необхідні речі для всієї країни", – сказала Василевська-Смаглюк.
Як би ми до цього самого бюджету не ставились, але ухвалити державний бюджет потрібно. Країна має знати, як житиме наступного року,
– додала вона.
Депутатка зазначила, що 10 депутатів не проголосували, а 2 утримались. За її словами, вони є прихильниками ексспікера Дмитра Разумкова.
Ольга Василевська Смаглюк про бюджет – 2022: дивіться відео
Верховна Рада ухвалила бюджет на 2022 рік: коротко
- Проєкт бюджету підтримали 268 депутатів.
- Держбюджет – 2022 має переваги у наких напрямках: зростання зарплат медиків, забезпечення житлом учасників АТО, збільшення стипендій, цифровізація.
- Прогноз номінального ВВП становить 5368,7 мільярди гривень, його реальне зростання – на рівні – 3,8%;