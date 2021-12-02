Числа голосів "за" від президентської партії достатньо для ухвалення закону, але невідомо, чи достатньо для збереження монобільшості. В ефірі 24 каналу депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що це питання турбує всіх навколо.

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"Дійсно, проблема з голосуванням у Верховній Раді саме у фракції "Слуга народу" є. Я впевнена, що з цим має розбиратися партія і вже із застосуванням імперативного мандату до тих народних депутатів, які не голосують у нас за життєво необхідні речі для всієї країни", – сказала Василевська-Смаглюк.

Як би ми до цього самого бюджету не ставились, але ухвалити державний бюджет потрібно. Країна має знати, як житиме наступного року,

– додала вона.

Депутатка зазначила, що 10 депутатів не проголосували, а 2 утримались. За її словами, вони є прихильниками ексспікера Дмитра Разумкова.

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