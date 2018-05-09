Опубликовали видео с места аварии российских разведчиков на Ка-52 в Сирии

По предварительной информации Минобороны России, причиной катастрофы Ка-52 могла стать техническая неисправность. В результате аварии погибли двое пилотов.

Катастрофа произошла под городом Маядин в провинции Дейр-эз-Зор.

На видео, которое появилось на Telegram-канале Directorate 4, видны обломки Ка-52.

В сети опубликовали видео с места крушения российского боевого вертолета Ка-52, разбившегося 6 мая в Сирии.

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