Опубликовали видео с места аварии российских разведчиков на Ка-52 в Сирии
В сети опубликовали видео с места крушения российского боевого вертолета Ка-52, разбившегося 6 мая в Сирии.
На видео, которое появилось на Telegram-канале Directorate 4, видны обломки Ка-52.
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Катастрофа произошла под городом Маядин в провинции Дейр-эз-Зор.
По предварительной информации Минобороны России, причиной катастрофы Ка-52 могла стать техническая неисправность. В результате аварии погибли двое пилотов.
Источник: 24 Канал
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