Опублікували відео з місця аварії російських розвідників на Ка-52 в Сирії
У мережі опублікували відео з місця аварії російського бойового вертольота Ка-52, який розбився 6 травня в Сирїі.
На відео, яке з’явилося на Telegram-каналі Directorate 4, видно уламки Ка-52.
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Катастрофа сталася під містом Маядін в провінції Дейр-ез-Зор.
За попередньою інформацією Міноборони Росії, причиною катастрофи Ка-52 могла стати технічна несправність. У результаті аварії загинули двоє пілотів.
Джерело: 24 Канал
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