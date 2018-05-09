Опублікували відео з місця аварії російських розвідників на Ка-52 в Сирії

За попередньою інформацією Міноборони Росії, причиною катастрофи Ка-52 могла стати технічна несправність. У результаті аварії загинули двоє пілотів.

Катастрофа сталася під містом Маядін в провінції Дейр-ез-Зор.

На відео, яке з’явилося на Telegram-каналі Directorate 4, видно уламки Ка-52.

У мережі опублікували відео з місця аварії російського бойового вертольота Ка-52, який розбився 6 травня в Сирїі.

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