Видео было опубликовано на странице Вооруженных сил Украины. На нем видны убитые российские оккупанты вблизи Олешек в Херсонской области.

Достойно внимания Появилось последнее видео с героями на острове Змеиный, которые не сдались врагу

Российские оккупанты были убиты на въезде в город Олешки. На видео видно как минимум четырех погибших оккупантов и БМП.

Видео убитых российских оккупантов вблизи Олешек (осторожно, 18+)

Стоит добавить, что Олешки – это пригород Херсона. Российские войска пытаются захватить этот город.