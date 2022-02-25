Видео было опубликовано на странице Вооруженных сил Украины. На нем видны убитые российские оккупанты вблизи Олешек в Херсонской области.
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Российские оккупанты были убиты на въезде в город Олешки. На видео видно как минимум четырех погибших оккупантов и БМП.
Видео убитых российских оккупантов вблизи Олешек (осторожно, 18+)
Стоит добавить, что Олешки – это пригород Херсона. Российские войска пытаются захватить этот город.