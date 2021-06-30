Фотографу удалось снять переписку в чате Оппозиционной платформы. Переписывался в зале Верховной Рады Вадим Рабинович.
Напомним Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть закон об олигархах
ОПЗЖ хочет прогулять рассмотрение закона об олигархах
Внеочередное заседание Верховной Рады запланировали 1 июля. Впрочем, на пленарном заседании 30 июня нардепы от ОПЗЖ решили не идти на него. По крайней мере об этом свидетельствует обнародованная в сети переписка.
На экране видно, что один из нардепов набирает сообщение о том, что никто не должен приходить на внеочередное заседание.
Переписка ОПЗЖ о внеочередном заседании / Фото из телеграма "Через плечо"
На следующем фото видно, как нардеп Вадим Рабинович сосредоточенно смотрит в телефон. Вероятнее всего, именно он набирал сообщение о пропуске заседания.
Рабинович в Раде / Фото из телеграма "Через плечо"
Внеочередное заседание Рады: главное
- Всего нардепы планируют 1 июля рассмотреть 9 законопроектов.
- Среди них законопроект о коренных народах Украины, законопроект об олигархах и направлении денег "Большой стройки" на реставрацию культурных памятников.
- Инициировал созыв Рады спикер Дмитрий Разумков.
- Начнется заседание в 16:00.