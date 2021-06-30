Фотографу удалось снять переписку в чате Оппозиционной платформы. Переписывался в зале Верховной Рады Вадим Рабинович.

Напомним Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть закон об олигархах

ОПЗЖ хочет прогулять рассмотрение закона об олигархах

Внеочередное заседание Верховной Рады запланировали 1 июля. Впрочем, на пленарном заседании 30 июня нардепы от ОПЗЖ решили не идти на него. По крайней мере об этом свидетельствует обнародованная в сети переписка.

На экране видно, что один из нардепов набирает сообщение о том, что никто не должен приходить на внеочередное заседание.

Переписка ОПЗЖ
Переписка ОПЗЖ о внеочередном заседании / Фото из телеграма "Через плечо"

На следующем фото видно, как нардеп Вадим Рабинович сосредоточенно смотрит в телефон. Вероятнее всего, именно он набирал сообщение о пропуске заседания.

Рабінович у Раді
Рабинович в Раде / Фото из телеграма "Через плечо"

Внеочередное заседание Рады: главное

  • Всего нардепы планируют 1 июля рассмотреть 9 законопроектов.
  • Среди них законопроект о коренных народах Украины, законопроект об олигархах и направлении денег "Большой стройки" на реставрацию культурных памятников.
  • Инициировал созыв Рады спикер Дмитрий Разумков.
  • Начнется заседание в 16:00.