Фотографу вдалося зняти переписку у чаті Опозиційної платформи. Листувався у залі Верховної Ради Вадим Рабінович.
Нагадаємо Рада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути закон про олігархів
ОПЗЖ хоче прогуляти розгляд закону про олігархів
Позачергове засідання Верховної Ради запланували 1 липня. Втім, на пленарному засіданні 30 червня нардепи від ОПЗЖ вирішили не йти на нього. Принаймні про це свідчить оприлюднена у мережі переписка.
На екрані видно, що один із нардепів набирає повідомлення про те, що ніхто не має приходити на позачергове засідання.
Листування ОПЗЖ про позачергове засідання / Фото з телеграму "Через плечо"
На наступному фото видно, як нардеп Вадим Рабінович зосереджено дивиться у телефон. Найімовірніше, саме він набирав повідомлення про пропуск засідання.
Рабінович у Раді / Фото з телеграму "Через плечо"
Позачергове засідання Ради: головне
- Загалом нардепи планують 1 липня розглянути 9 законопроєктів.
- Серед них законопроєкт про корінні народи України, законопроєкт про олігархів та спрямування грошей "Великого будівництва" на реставрацію культурних пам'яток.
- Зініціював скликання Ради спікер Дмитро Разумков.
- Почнеться засідання о 16:00.