Официальное решение должно быть принято на сессии Житомирского горсовета

Об этом сообщила глава фракции, депутат горсовета Наталья Леонченко. Она опубликовала обращение от членов ОПЗЖ к мэру Сергею Сухомлину.

Кстати Фракцию ОПЗЖ все-таки покинули 4 нардепа

Мы однозначно признаем: враг – государство Российская Федерация, главный военный преступник и убийца – президент России В. Путин. Мы также осуждаем позорные действия некоторых членов нашей партии, которые нанесли удар по репутации большинства простых партийцев,

– говорится в сообщении.

Обращение подписали все члены фракции:

Наталья Леонченко

Сергей Колесник

Василий Кучик

Светлана Пивоварова

Юрий Самборский.

Добавим, что Самборский 9 марта подал заявление на сложение полномочий депутата городского совета.

Официальное решение о роспуске фракции должно быть принято на сессии Житомирского горсовета.

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