Официальное решение должно быть принято на сессии Житомирского горсовета
Об этом сообщила глава фракции, депутат горсовета Наталья Леонченко. Она опубликовала обращение от членов ОПЗЖ к мэру Сергею Сухомлину.
Кстати Фракцию ОПЗЖ все-таки покинули 4 нардепа
Мы однозначно признаем: враг – государство Российская Федерация, главный военный преступник и убийца – президент России В. Путин. Мы также осуждаем позорные действия некоторых членов нашей партии, которые нанесли удар по репутации большинства простых партийцев,
– говорится в сообщении.
Обращение подписали все члены фракции:
- Наталья Леонченко
- Сергей Колесник
- Василий Кучик
- Светлана Пивоварова
- Юрий Самборский.
Добавим, что Самборский 9 марта подал заявление на сложение полномочий депутата городского совета.
Официальное решение о роспуске фракции должно быть принято на сессии Житомирского горсовета.
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