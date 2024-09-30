Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с представителями Китая и Бразилии, чтобы инициировать мирный саммит между Украиной и Россией. Все эти страны неоднократно настаивали на переговорах между нашим государством и агрессором.

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"Мирный саммит" с участием России

В кулуарах Генеральной ассамблеи ООН премьер-министр Венгрии тихо работал в зале, где просил Китай и Бразилию присоединиться к организации мирного саммита. Целью его должно быть посадить Москву и Киев за стол переговоров.

Орбан хочет организовать "мирный саммит" между Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным через международных партнеров.

В общем планы Орбана якобы поддержали 15 стран. В частности, кроме Венгрии, Китая и Бразилии в "мирном саммите" также примут участие Франция и Швейцария.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, ранее заявил о продлении своей миротворческой миссии. Она якобы направлена на предотвращение эскалации на российско-украинском фронте.

Венгерский лидер не собирается останавливать свои попытки мирного урегулирования войны России против Украины, которую он называет "конфликтом".