Участники этого формата призывают как можно быстрее начать переговоры для прекращения войны в Украине. Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа сказал 24 Каналу, как и зачем венгерская власть распространяет пророссийские нарративы.

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Тибор Томпа отметил, что китайская так называемая мирная инициатива "Друзья мира", к которой планирует присоединиться Венгрия – план тотальной капитуляции Украины. Кроме того, Швейцария поддержала идею Китая и Бразилии по урегулированию войны в Украине. Также к ней готовы присоединиться страны Глобального Юга.

Еще очень много неизвестного о позиции Швейцарии. Не исключительно, что к этому решению не приложил руку Виктор Орбан. Ведь он имеет швейцарского журналиста-путиниста, который распространяет пророссийские нарративы,

– сказал председатель венгерской общины Киева и Киевской области.

По его словам, летом Владимир Путин во время встречи с Орбаном якобы сказал, что Украине нечего сопротивляться, потому что Россия все равно победит. Российский диктатор попросил премьер-министра Венгрии донести эти нарративы не только Украине, а всему миру.

Вот Орбан и отрабатывает все эти нарративы,

– отметил Томпа.

К слову, аналитики Института изучения войны считают, что Россия может использовать эту инициативу, чтобы показать, что Украина якобы не желает вести переговоры.