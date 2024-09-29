Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда рассказал 24 Каналу, что они имеют несколько мотивов. Однако через несколько лет политический ландшафт Евросоюза может измениться.

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Отвечают на запрос общества

Прежде всего эти европейские лидеры пытаются зарабатывать на политике. В частности, Венгрия фактически "сидит" на нефтяном и газовом потоке из России и торгует с ней. Эта экономическая модель очень похожа на ту, которая выстроена между Беларусью и Россией.

Получая дешевое сырье из России, перерабатывая его и продавая странам по Европейскому Союзу, они имеют чистую маржу,

– подчеркнул депутат.

Также, по его словам, крупнейшие предприятия Венгрии так или иначе причастны к политическому руководству страны – через местных олигархов или через семью Орбана. Фактически они платят ему процент прибыли от этой схемы.

С другой стороны эти политики чувствуют определенный праворадикальный, популистский запрос своего общества и пытаются отвечать ему.

Не стоит думать, что запрос в Венгрии, Словакии или Германии на радикальные движения, восстановление исторической памяти является лишь раздуванием со стороны России. Нет такого. Хотя, конечно, в большом общественном слое европейской демократии запросы используются такими лидерами, как Орбан, Фицо и другими,

– отметил Дунда.

Через несколько лет мы увидим, как политическая среда будет подстраиваться под новый запрос и предоставлять ему ответ. Движение в сторону консерватизма, националистической повестки дня будет происходить во всех странах, хотя оно будет не таким радикальным как то, которое продвигает Дональд Трамп, а также Орбан и Фицо.

В то же время Украина может стать его лидером, ведь пример националистического движения, защиты своей государственности за последние три года никто лучше нашей страны не показал,

– подчеркнул он.

Также нужно учесть то, что с начала 1990-х годов, когда начал формироваться Европейский союз, политическая волна тех лидеров, которые поддерживали глобализацию, потеряла любую инициативу,

В частности этот процесс произошел во Франции, когда в 2017 году к власти пришел Эммануэль Макрон, и в Украине в 2019-м – Владимир Зеленский. Это был ответ на запрос относительно новых политических сил и лидеров.

Сейчас похожий процесс наблюдается в ЕС. В воздухе чувствуется "ветер перемен", и через 5 лет мы не увидим тот Европейский Союз, который есть сегодня или был три года назад. Он будет вынужден меняться, и это касается также и НАТО,

– отметил Олег Дунда.

К теме. По данным экзит-полов на выборах в парламент Австрии, которые проходят 29 сентября, пока лидирует ультраправая "Австрийская партия свободы" (FPÖ) во главе с Гербертом Киклем.

Напомним, что Китай и Бразилия, а также страны Глобального Юга инициируют создание платформы "Друзья мира", что должно способствовать так называемому политическому урегулированию войны в Украине. Венгрия готова присоединиться к этой инициативе.