Недавно Китай объявил о создании так называемой инициативы "Друзей мира", которая призывает к быстрым переговорам для прекращения войны в Украине. Президент Зеленский назвал китайско-бразильский мирный план "деструктивным".

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"Думают категориями капитуляции"

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, комментируя поступок Венгрии, заметил, что в ЕС есть только одна страна, "конечно не самая могущественная, которая начинает думать категориями капитуляции, говоря о мире".

Боррель заметил, что Будапешт слово "капитуляция" не употребляет, но его подход к войне в Украине предусматривает это.

Дипломат признался, что впервые видит, чтобы страна ЕС участвовала в дискуссии о мире в Украине по другому подходу, чем план Зеленского.

Он отметил, что это "уникальный случай", и выразил уверенность, что такие настроения "не приведут к пандемии среди государств-членов".

Отдельно Боррель отметил, что ЕС не прекратит поддерживать Украину, даже, если США больше не будут предоставлять ей помощь.

Напомним, что Венгрия объявила о своем присоединении к инициативе "Друзья мира". Известно, что ко встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН под председательством министра иностранных дел Китая Ван И и советника президента Бразилии Селсу Аморима присоединилось 17 стран.