Нещодавно Китай оголосив про створення так званої ініціативи "Друзів миру", яка закликає до швидких перемовин для припинення війни в Україні. Президент Зеленський назвав китайсько-бразильський мирний план "деструктивним".

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"Думають категоріями капітуляції"

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи вчинок Угорщини, зауважив, що в ЄС є лише одна країна, "звичайно не наймогутніша, яка починає думати категоріями капітуляції, говорячи про мир".

Боррель зауважив, що Будапешт слово "капітуляція" не вживає, але його підхід до війни в Україні передбачає це.

Дипломат зізнався, що вперше бачить, аби країна ЄС брала участь у дискусії щодо миру в Україні за іншим підходом, ніж план Зеленського.

Він наголосив, що це "унікальний випадок", і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".

Окремо Боррель наголосив, що ЄС не припинить підтримувати Україну, навіть, якщо США більше не надаватимуть їй допомогу.

Нагадаємо, що Угорщина оголосила про своє приєднання до ініціативи "Друзі миру". Відомо, що до зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН під головуванням міністра закордонних справ Китаю Ван Ї та радника президента Бразилії Селсу Аморіма долучилося 17 країн.