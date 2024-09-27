Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував заяву свого головного помічника. Той заявив, що Угорщина виграла б більше, якби не чинила опір вторгненню СРСР 1956 року.

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Угорщина захищатиме себе

Політичний директор Орбана Балаж Орбан зазначив, що президент України Володимир Зеленський вчинив безвідповідально, коли вирішив протистояти повномасштабному вторгненню Росії в лютому 2022 року, адже це спровокувало війну, яка призвела до численних жертв.

Він сказав, що "з огляду на 1956 рік" його держава цього б не зробила.

У 1956 році в Угорщині Червона армія жорстоко придушила антирадянське повстання. Річниця повстання, 23 жовтня, є для угорців головним національним святом.

Виступаючи національним радіо, прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що важливо говорити "дуже обережно та чітко" з таких делікатних питань.

Зараз мій політичний директор зробив двозначну заяву, що є помилкою, оскільки наша спільнота стоїть на основі революції 1956 року, виросла з неї,

– підкреслив прем'єр-міністр Угорщини.

За його словами, Угорщина завжди захищатиме себе.