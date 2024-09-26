Політдиректора та близького радника прем’єра Віктора Орбана Балажа Орбана спитали, як діяла б Угорщина у разі нападу. Відповідь політика викликала обурення його співвітчизників.

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У Орбана сказали, як вчинили б на місці України

Балаж Орбан, пригадавши за повстання 1956 року, заявив, що Угорщина не повторила б те, що "зробив президент Зеленський 2,5 роки тому". Він наголосив, що його країна не вела б оборонну війну, як це робить Україна. Бо, вважає Балаж Орбан, "це безвідповідально". Політик закинув українському лідеру, що той втягнув свою країну у війну, через яку загинуло багато людей і були втрачені території.

На місці Зеленського, мовляв, Орбан та його соратники "дбайливо б ставилися до дуже цінних угорських життів".

Також чиновник зазначив, що, мовляв, 80 – 90 відсотків угорського народу згодні з політикою уряду щодо російсько-української війни. На запитання журналіста, що було б, якби Сполучені Штати допомогли Угорщині в 1956 році, Балаж Орбан відповів, що почалася б світова війна.

Можливо, ми виграли, а може, й ні, сусідні країни могли бути з нами, а може, проти нас,

– сказав він.

Довідка: Угорська революція 1956 року – повстання 1956 року в Угорській Народній Республіці, придушене радянськими військами за участі органів державної безпеки Угорщини ÁVH – аналога КДБ СРСР. Серед вимог повстанців було, зокрема, виведення радянських військ з країни, свобода слова, скасування ÁVN.