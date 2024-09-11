Зокрема, республіканець під час дебатів дуже нахвалював главу угорського уряду. До того ж назвав його одним із найшанованіших політиків.

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Трамп під час дебатів висловився про Орбана

У ході дискусії у прямому ефірі Трамп взявся розхвалювати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого називають "європейським другом" Путіна.

На думку кандидата від Республіканської партії "розум" та "сила" Орбана полягає у тому, що той розповідає, що Трампа усі боялися і завдяки цьому, мовляв, тримався світовий порядок.

Так, з огляду на слова республіканця, головною заслугою глави угорського уряду, на його думку, є висока оцінка самого Трампа.

"Віктор Орбан – один із найшанованіших політиків, вони називають його сильним, серйозним чоловіком, розумним прем'єром Угорщини. Його запитали, чому у світі все руйнується? Три роки тому такого не було. "Чому все руйнується?", – він перепитав. "Тому що вам потрібен Трамп як президент. Вони боялися його. Китай боявся його". Мені не подобається слово "боявся", але я просто цитую. "Північна Корея боялася його". Подивіться, що відбувається з Північною Кореєю. До речі, він сказав, що і Росія боялася мене", – заявив Трамп.

Трамп не надто прихильний до політичних опонентів

Однак, якщо Орбан він "обсипав" приємними словами, то до інших своїх політичних опонентів експрезидент далеко не такий великодушний. Так, чинного президента США Джо Байдена він назвав "слабаком" і заявив, що той взагалі "ненавидить" Гарріс.

"А цей жалюгідний чоловік, слабак, якого ви бачили на дебатах кілька місяців тому, балотувався замість неї? У неї немає голосів, у нього їх 14 мільйонів. Що ви там говорили про загрозу демократії? Він мав 14 мільйонів голосів, і вони вигнали його з офісу. Я розкрию вам маленький секрет: Байден її ненавидить, він її терпіти не може", – сказав Трамп.

До того ж на думку Трампа, саме він переміг на дебатах із Байденом, а дебати з Гарріс можна не сприймати всерйоз, оскільки "вона не отримала жодного голосу сама, вона лише кандидатка".

Крім цього Трамп припустився випаду з приводу кольору шкіри Гарріс. На це звернув увагу ведучий дебатів, зазначивши, що "раніше ви (Трамп – 24 Канал) сказали, що ви не знали, що Гарріс – темношкіра жінка. Чому ви вважаєте доречним враховувати колір шкіри вашого опонента?" "Мені байдуже, темношкіра вона чи ні. Я просто звернув увагу, що я не знав про це, але це не має значення", – спробував виправдатися Трамп.

Водночас сама ж Гарріс наголосила на неприпустимості поділу американців за расовою ознакою.

"Я думаю, це трагедія, що президентом хоче стати той, хто хоче ділити американців за расовою ознакою", – зазначила вона.