Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал заявление своего главного помощника. Тот заявил, что Венгрия выиграла бы больше, если бы не сопротивлялась вторжению СССР в 1956 году.

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Венгрия будет защищать себя

Политический директор Орбана Балаж Орбан отметил, что президент Украины Владимир Зеленский поступил безответственно, когда решил противостоять полномасштабному вторжению России в феврале 2022 года, ведь это спровоцировало войну, которая привела к многочисленным жертвам.

Он сказал, что "учитывая 1956 год" его государство этого бы не сделало.

В 1956 году в Венгрии Красная армия жестоко подавила антисоветское восстание. Годовщина восстания, 23 октября, является для венгров главным национальным праздником.

Выступая по национальному радио, премьер-министр Виктор Орбан заявил, что важно говорить "очень осторожно и четко" по таким деликатным вопросам.

Сейчас мой политический директор сделал двусмысленное заявление, что является ошибкой, поскольку наше сообщество стоит на основе революции 1956 года, выросла из нее,

– подчеркнул премьер-министр Венгрии.

По его словам, Венгрия всегда будет защищать себя.